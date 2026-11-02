easyJet Aktie News: easyJet am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Mit einem Kurs von 6,80 GBP zeigte sich die easyJet-Aktie im London-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'754 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,82 GBP. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 6,79 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,79 GBP. Zuletzt wechselten 1'906'794 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,85 GBP erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,045 GBP aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,099 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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