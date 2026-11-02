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02.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Montagnachmittag nahe Nulllinie
Die Aktie von easyJet hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die easyJet-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,80 GBP.
Mit einem Kurs von 6,80 GBP zeigte sich die easyJet-Aktie im London-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'754 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,82 GBP. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 6,79 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,79 GBP. Zuletzt wechselten 1'906'794 easyJet-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,85 GBP erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,045 GBP aus.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,099 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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