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02.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagmittag nordwärts
Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,81 GBP.
Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 6,81 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'736 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,82 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 6,79 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'115'641 easyJet-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 6,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). 0,62 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,045 GBP ausgeschüttet werden.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,099 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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