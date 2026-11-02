easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagmittag nordwärts

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 6,81 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'736 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,82 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 6,79 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'115'641 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). 0,62 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,045 GBP ausgeschüttet werden.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,099 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut

easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach