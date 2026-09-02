easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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02.09.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Vormittag ins Plus
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 6,70 GBP.
Um 09:28 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,70 GBP nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'775 Punkten steht. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,72 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,69 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 212'313 Stück gehandelt.
Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 1,99 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,36 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,122 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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