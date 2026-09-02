easyJet Aktie News: easyJet steigt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 6,73 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'762 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,73 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,69 GBP. Bisher wurden via London 2'055'879 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,84 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 102,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,122 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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