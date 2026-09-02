easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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02.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 6,71 GBP.
Um 12:28 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,71 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'728 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,69 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 844'628 Stück.
Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Abschläge von 50,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,122 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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