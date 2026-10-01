easyJet Aktie News: easyJet zieht am Donnerstagvormittag an

Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 09:28 Uhr 0,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'481 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 6,79 GBP. Bei 6,77 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200'647 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,121 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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