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01.10.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 6,75 GBP.

easyJet
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Um 16:28 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,75 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'433 Punkten steht. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,72 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 6,77 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 1'193'149 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Gewinne von 1,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,121 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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