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01.10.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag Verlust reich

easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag Verlust reich

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,76 GBP nach.

easyJet
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Die easyJet-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 6,76 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'434 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 6,75 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,77 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 569'117 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,84 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,14 Prozent. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,121 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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