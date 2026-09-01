easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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01.09.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagvormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von easyJet hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 6,74 GBP.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,74 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'777 Punkten steht. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,75 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,73 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 6,73 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125'868 easyJet-Aktien umgesetzt.
Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,59 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,122 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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