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01.09.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag im Minusbereich

easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 6,71 GBP.

easyJet
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Um 16:28 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,71 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'796 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,70 GBP. Bei 6,73 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'215'409 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,39 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,122 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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