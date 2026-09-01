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01.09.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Mittag auf rotes Terrain

easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP ab.

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Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'721 Punkten steht. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,71 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,73 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 792'797 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 1,73 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,122 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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