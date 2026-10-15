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Euroairport 15.10.2026 13:18:36

easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut

easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut

Die Fluggesellschaft easyJet baut ihr Streckennetz ab dem Euroairport Basel-Mulhouse aus.

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Ab dem 29. Mai 2027 fliegt der Billigflieger zweimal wöchentlich auf die italienische Mittelmeerinsel Pantelleria, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Flüge werden jeweils mittwochs und samstags angeboten. Tickets sind ab sofort buchbar.

easyJet ist die zweitgrösste Fluggesellschaft der Schweiz und mit einem Marktanteil von rund 55 Prozent die führende Airline am Euroairport. Ab Basel bot sie zuletzt laut ihrer Website Flüge zu 78 Destinationen an.

Pantelleria liegt zwischen Sizilien und der tunesischen Küste. Die Insel ist vor allem für ihre vulkanische Landschaft, Thermalquellen und traditionellen Steinhäuser aus Lavagestein bekannt.

In London gewinnt die easyJet-Aktie zeitweise 1,07 Prozent auf 683,60 Pence.

to/ra

Basel (awp)

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Bildquelle: i4lcocl2 / Shutterstock.com
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