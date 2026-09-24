easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Streckennetz
|
24.09.2026 12:59:00
easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen
easyJet baut sein Streckennetz ab der Schweiz mit drei neuen Verbindungen auf den Balkan aus.
Von Genf nach Sarajevo geht es ab dem 22. April 2027 jeweils donnerstags und sonntags. Ab dem 10. Mai wird die bosnische Hauptstadt zudem zweimal wöchentlich ab Basel-Mulhouse angeflogen.
Eine weitere neue Strecke führt ab dem 30. Juni von Basel nach Tivat an der montenegrinischen Adriaküste. Auch diese Verbindung wird zweimal pro Woche angeboten. Gleichzeitig nimmt der Reiseveranstalter easyJet Holidays Montenegro neu ins Angebot auf. Tickets für die neuen Verbindungen sind laut easyJet ab sofort buchbar.
Im Heimathandel notiert die easyJet-Aktie zeitweise auf Vortagesniveau bei 6,71 GBP.
to/jb
Genf/Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagvormittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
23.09.26
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
22.09.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.