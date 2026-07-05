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Offerte durchgewunken 05.07.2026 20:41:00

easyJet-Aktie: Fünftes Übernahmeangebot von US-Investor angenommen

easyJet-Aktie: Fünftes Übernahmeangebot von US-Investor angenommen

Im fünften Anlauf hat der US-Investor Castlelake den Vorstand von easyJet überzeugt. Die Fluggesellschaft stimmte einem aufgebesserten Übernahmeangebot im Grundsatz zu.

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Die Billigfluglinie easyJet hat dem Werben des US-Investors Castlelake nun doch nachgegeben. So stimmte easyJet dem fünften Übernahmeangebot "im Grundsatz" zu, wie die Unternehmen am Sonntag in London mitteilten. Dabei bietet Castlelake nun 6,90 britische Pfund je Aktie, womit easyJet mit 5,2 Milliarden Pfund (knapp 6,1 Mrd Euro) bewertet wird. Die Billigfluglinie hatte die anderen Offerten zuvor alle abgelehnt, Castlelake aber zuletzt eine Hintertür für eine weitere Nachbesserung offen gelassen.

Da Castlelake ein US-Unternehmen ist, kann es keine Mehrheitskontrolle über eine europäische Fluggesellschaft übernehmen und benötigt deshalb Partner. Deswegen wird Castlelake den Angaben zufolge mit den Luftfahrtmanagern Peter Bellew und Mark Breen zusammenarbeiten. Bellew war früher bei easyJet, bevor er das Unternehmen 2022 abrupt verliess.

Zu den attraktivsten Vermögenswerten von easyJet zählen eine Flotte moderner Flugzeuge des Typs Airbus A320 sowie Landerechte in London, Mailand und Genf. Grösster Anteilseigner des Unternehmens ist die Familie des Gründers Stelios Haji-Ioannou mit einer Beteiligung von 15,3 Prozent.

LONDON (awp international)

Weitere Links:

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com
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