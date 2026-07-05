easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Offerte durchgewunken
|
05.07.2026 20:41:00
easyJet-Aktie: Fünftes Übernahmeangebot von US-Investor angenommen
Im fünften Anlauf hat der US-Investor Castlelake den Vorstand von easyJet überzeugt. Die Fluggesellschaft stimmte einem aufgebesserten Übernahmeangebot im Grundsatz zu.
Da Castlelake ein US-Unternehmen ist, kann es keine Mehrheitskontrolle über eine europäische Fluggesellschaft übernehmen und benötigt deshalb Partner. Deswegen wird Castlelake den Angaben zufolge mit den Luftfahrtmanagern Peter Bellew und Mark Breen zusammenarbeiten. Bellew war früher bei easyJet, bevor er das Unternehmen 2022 abrupt verliess.
Zu den attraktivsten Vermögenswerten von easyJet zählen eine Flotte moderner Flugzeuge des Typs Airbus A320 sowie Landerechte in London, Mailand und Genf. Grösster Anteilseigner des Unternehmens ist die Familie des Gründers Stelios Haji-Ioannou mit einer Beteiligung von 15,3 Prozent.
LONDON (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
03.07.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
03.07.26
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
03.07.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
01.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
30.06.26