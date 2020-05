Easy Education fixe la barre pour le soutien aux étudiants durant la crise de la COVID-19

Un groupe d'éducation d'élite continue de créer des liens communautaires malgré les obstacles liés à la pandémie

TORONTO, 29 mai 2020 /CNW/ - Easy Education a travaillé sans relâche pendant la pandémie du coronavirus en aidant plus de 30 000 étudiants internationaux chinois à effectuer la transition vers l'enseignement numérique sur les campus universitaires canadiens.

L'entreprise a rapidement adapté son modèle de service pour passer à l'enseignement en ligne afin d'assurer la sécurité des élèves et a fourni des soutiens supplémentaires, notamment la reproduction des contenus pédagogiques, le prolongement des heures d'ouverture en ligne des bureaux et l'adaptation des programmes scolaires aux nouvelles réalités de la pandémie. Le personnel d'Easy Education a également fourni aux étudiants des services de consultation gratuits pour les demandes d'études universitaires graduées et la planification de carrière pour l'enrichissement des étudiants.

Afin de minimiser l'impact de la COVID-19 sur la vie de leurs étudiants, Easy Education a regardé au-delà de l'aspect académique, explique Zhiyi Wang, étudiante diplômée de l'Université de Toronto : « Easy Education nous a fourni un soutien communautaire en ligne et des mises à jour utiles de l'information durant la pandémie afin de s'assurer que nous nous sentions en sécurité, même lorsque nous sommes séparés de nos familles ».

Ces soutiens communautaires comprenaient des plateformes infonuagiques de formation, de loisirs et de cuisine pour connecter la communauté en ligne. Les initiatives sociales de Easy Education ont rejoint plus de 3 000 étudiants, offrant diverses possibilités de se connecter par l'entremise de services d'épicerie, de découvrir de nouvelles recettes et de soutien mutuel par l'apprentissage.

« Je suis vraiment très fier de la capacité d'adaptation de notre personnel et de nos étudiants face à la pandémie actuelle », déclare Zhi Yu Kang, chef de direction d'Easy Group. « Par nos initiatives pédagogiques et sociales, nous nous sommes efforcés de faire une différence dans la vie de nos étudiants et de nos communautés. »

Depuis 2014, Easy Education s'est engagé à fournir des services éducatifs de prestige et des occasions de croissance sociale aux étudiants internationaux chinois qui étudient au Canada et à les aider à s'adapter à la vie canadienne. Aujourd'hui, Easy Education, qui dessert 11 campus au Canada, est le principal établissement de services éducatifs chinois et propose plus de 300 cours, notamment en économie, finance, comptabilité, mathématiques, statistiques, informatique et ingénierie. Pour en savoir plus, visitez Easy Education en ligne à l'adresse easygroup.ca.

SOURCE Easy Education