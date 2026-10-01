Eastwood Bio-Medical Canada: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eastwood Bio-Medical Canada hat sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.2 Millionen CAD – ein Plus von 15.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eastwood Bio-Medical Canada 0.1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch