Eastman Kodak veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Eastman Kodak hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Eastman Kodak im vergangenen Quartal 276.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eastman Kodak 269.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch