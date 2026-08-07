Eastman Kodak präsentierte Quartalsergebnisse

Eastman Kodak hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.360 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 311.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eastman Kodak 263.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch