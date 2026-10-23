EastGroup Properties präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EastGroup Properties veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.26 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EastGroup Properties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199.4 Millionen USD im Vergleich zu 182.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch