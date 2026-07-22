Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’316 0.1%  SPI 20’091 0.0%  Dow 52’219 0.0%  DAX 25’155 0.6%  Euro 0.9295 0.3%  EStoxx50 6’317 0.5%  Gold 4’133 1.3%  Bitcoin 53’667 -0.7%  Dollar 1 0.2%  Öl 93.8 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lonza1384101Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Honeywell International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Newmont mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Warnung für Anleger - Buffett-Indikator auf historisch riskantem Niveau
Suche...

EastGroup Properties Aktie 647263 / US2772761019

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.07.2026 22:09:16

EastGroup Properties Inc. Q2 Income Climbs

EastGroup Properties
190.30 EUR -2.16%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - EastGroup Properties Inc. (EGP) released a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $75.523 million, or $1.40 per share. This compares with $63.299 million, or $1.20 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.1% to $193.331 million from $177.286 million last year.

EastGroup Properties Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $75.523 Mln. vs. $63.299 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.20 last year. -Revenue: $193.331 Mln vs. $177.286 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.30 To $ 1.38 Full year EPS guidance: $ 5.83 To $ 5.97

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!