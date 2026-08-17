Eastern Treads verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eastern Treads hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 140.6 Millionen INR, gegenüber 166.5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15.58 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch