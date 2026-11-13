Eastern Treads: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Eastern Treads hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.020 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.03 Prozent auf 164.6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch