Eastern Star Real Estate: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eastern Star Real Estate präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 344.6 Millionen THB – eine Minderung von 3.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.6 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch