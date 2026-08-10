Eastern Silk Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eastern Silk Industries hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Eastern Silk Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.60 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.370 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eastern Silk Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.3 Millionen INR im Vergleich zu 67.3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch