Eastern Shenghong-Aktie: Eastern Shenghong darf Anteilsscheinen an SIX kotieren

Es wäre die siebte chinesische Firma, deren Anteilsscheine in der Schweiz gehandelt werden.

Die Hauptgeschäftsfelder der 1998 gegründeten Firma sind die Forschung und Entwicklung, wie auch die Produktion und der Vertrieb von zivilen Polyester-Filamentgarnen. Das Unternehmen ist vor allem in den Geschäftsfeldern Ölraffination, Petrochemie, Chemiefasern und Thermoelektrik tätig. Seit 2000 ist die Firma auch an der Börse in Shenzhen kotiert.

Im drei Monate alten Handelssegments namens "China-Switzerland Stock Connect" werden derzeit sechs Firmen aus dem Reich der Mitte gehandelt. Für die Hinterlegungsscheine der am Programm teilnehmenden Firmen gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr.

Suzhou (awp)