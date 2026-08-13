Eastern Polymer Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Eastern Polymer Group hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.16 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.100 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Eastern Polymer Group 3.66 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.35 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch