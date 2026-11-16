Eastern Platinum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Eastern Platinum hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.9 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 0.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch