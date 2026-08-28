Eastern Communications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eastern Communications hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 91.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch