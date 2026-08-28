Eastern Communications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eastern Communications hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Eastern Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.22 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.150 CNY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.98 Prozent auf 620.5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch