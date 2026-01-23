Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’856 1.2%  Euro 0.9279 -0.2%  EStoxx50 5’956 1.3%  Gold 4’937 2.2%  Bitcoin 70’475 -0.9%  Dollar 0.7892 -0.8%  Öl 64.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422VAT31186490Lonza1384101Apple908440Richemont21048333
Top News
Amazon-Aktie im Fokus: Welche Risiken und Chancen sich aus der Saks-Pleite ergeben
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um "Responsible AI"
Nikkei und TOPIX im Aufwind? Experten setzen auf Japan-Aktien 2026
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Ausblick: Ericsson präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...

Eastern Bancshares Aktie 56198236 / US27627N1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 03:55:37

Eastern Bankshares, Inc. Profit Climbs In Q4, Beats Estimates

Eastern Bancshares
17.40 EUR 0.58%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Eastern Bankshares, Inc. (EBC) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.

The company's earnings came in at $99.50 million, or $0.46 per share. This compares with $60.80 million, or $0.30 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $0.41 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 30.9% to $283.50 million from $216.50 million last year.

Eastern Bankshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $99.50 Mln. vs. $60.80 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.30 last year. -Revenue: $283.50 Mln vs. $216.50 Mln last year.