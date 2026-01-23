Eastern Bancshares Aktie 56198236 / US27627N1054
23.01.2026 03:55:37
Eastern Bankshares, Inc. Profit Climbs In Q4, Beats Estimates
(RTTNews) - Eastern Bankshares, Inc. (EBC) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $99.50 million, or $0.46 per share. This compares with $60.80 million, or $0.30 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.41 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 30.9% to $283.50 million from $216.50 million last year.
Eastern Bankshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $99.50 Mln. vs. $60.80 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.30 last year. -Revenue: $283.50 Mln vs. $216.50 Mln last year.
Nachrichten zu Eastern Bancshares Inc Registered Shs
|
21.01.26
|Ausblick: Eastern Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Eastern Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Eastern Bancshares legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)