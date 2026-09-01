Eastern Air Logistics A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eastern Air Logistics A präsentierte am 30.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.53 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.470 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.73 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch