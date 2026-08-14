East West: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

East West hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.02 INR gegenüber -0.030 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19.44 Prozent auf 455.6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 565.6 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch