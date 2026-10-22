East West Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

East West Bancorp hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.76 USD. Im Vorjahresviertel hatte East West Bancorp 2.65 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1.22 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.21 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch