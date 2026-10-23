East Pipes Integrated Company for Industry Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

East Pipes Integrated Company for Industry Registered hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.48 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5.03 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39.59 Prozent auf 344.8 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte East Pipes Integrated Company for Industry Registered 570.9 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch