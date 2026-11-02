East Japan Railway präsentierte Quartalsergebnisse

East Japan Railway lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.23 USD gegenüber 0.210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.10 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5.07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch