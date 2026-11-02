East Japan Railway hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

East Japan Railway hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 74.38 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei East Japan Railway noch ein Gewinn pro Aktie von 60.68 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.68 Prozent auf 812.65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 747.75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch