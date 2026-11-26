EarthLabs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EarthLabs einen Umsatz von 2.6 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch