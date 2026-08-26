EarthLabs: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EarthLabs hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.0 Millionen CAD – ein Plus von 52.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EarthLabs 1.9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch