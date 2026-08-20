Earth-Panda Advanced Magnetic Material A legte Quartalsergebnis vor

Earth-Panda Advanced Magnetic Material A gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Earth-Panda Advanced Magnetic Material A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.140 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Earth-Panda Advanced Magnetic Material A im vergangenen Quartal 578.4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Earth-Panda Advanced Magnetic Material A 382.1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch