EARTH INFINITY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EARTH INFINITY hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1.51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EARTH INFINITY 0.950 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2.15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5.33 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte EARTH INFINITY 4.19 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat EARTH INFINITY in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15.00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.73 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.73 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch