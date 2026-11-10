EARTH CHEMICAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EARTH CHEMICAL hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 56.25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EARTH CHEMICAL -16.360 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.85 Prozent auf 39.94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 40.28 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch