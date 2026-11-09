Ealixir stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ealixir äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Ealixir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch