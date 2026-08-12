Ealixir: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ealixir liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ealixir die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ealixir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.9 Millionen USD im Vergleich zu 0.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch