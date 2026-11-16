Eagon Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eagon Industrial hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 402.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -235.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.40 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 31.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch