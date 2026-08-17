Eagon Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eagon Industrial hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eagon Industrial -74.000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 64.63 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 14.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75.60 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch