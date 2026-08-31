Eagle Plains Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eagle Plains Resources hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 301.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch