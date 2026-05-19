Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.05.2026 12:35:56
Eagle Materials Inc. Reports Drop In Q4 Profit
(RTTNews) - Eagle Materials Inc. (EXP) revealed earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $60.16 million, or $1.91 per share. This compares with $66.48 million, or $2.00 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.9% to $479.11 million from $470.18 million last year.
Eagle Materials Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60.16 Mln. vs. $66.48 Mln. last year. -EPS: $1.91 vs. $2.00 last year. -Revenue: $479.11 Mln vs. $470.18 Mln last year.
Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter
Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eagle Materials IncShs
|
18.05.26
|Ausblick: Eagle Materials präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Erste Schätzungen: Eagle Materials stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Eagle Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Eagle Materials IncShs
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Nahost-Konflikt: SMI deutlich im Plus -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich höher
Der heimische und der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag stark. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.