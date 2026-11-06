Eagle Materials gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Eagle Materials hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 652.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch