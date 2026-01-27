Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.01.2026 03:45:43

Eagle Financial Services Inc. Reveals Decline In Q4 Income

Eagle Financial Services
39.98 USD 0.06%
(RTTNews) - Eagle Financial Services Inc. (EFSI) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $4.33 million, or $0.81 per share. This compares with $6.19 million, or $1.74 per share, last year.

Excluding items, Eagle Financial Services Inc. reported adjusted earnings of $4.33 million or $0.81 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.3% to $21.74 million from $22.02 million last year.

Eagle Financial Services Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.33 Mln. vs. $6.19 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $1.74 last year. -Revenue: $21.74 Mln vs. $22.02 Mln last year.

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

