Eagle Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Eagle Bancorp hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eagle Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von -2.220 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.89 Prozent auf 131.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 152.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch